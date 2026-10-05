CONFERENZA STAMPA RF: "Governo inadeguato su Giochi del Titano, Sanità e Ue" Antonella Mularoni: "Occorre un cambio di passo in tempi brevissimi, altrimenti rischiamo che questo Paese non ce la possa fare"

“Il Governo – dichiara Antonella Mularoni - si manifesta sempre più inadeguato a gestire i dossier fondamentali per il futuro di questo Paese. Lo stiamo vedendo per l'Unione Europea, Giochi del Titano, Sanità, settore finanziario. Sembra che il Governo non ci sia, se non per fare debito pubblico e spendere soldi. Occorre un cambio di passo in tempi brevissimi, altrimenti rischiamo che questo Paese non ce la possa fare”.

Sul fronte sanità, il consigliere Matteo Casali – reduce dall'audizione in Commissione del Comitato Esecutivo dell'ISS – non usa mezze misure: a 16 mesi dal cambio di governance dell'istituto, il cambio di passo – cavallo di battaglia di Libera - promesso dalla maggioranza non si è ancora visto. Per Repubblica Futura, molti i progetti annunciati e pochi i risultati concreti: da qui l'invito al Comitato Esecutivo a un "bagno di realismo". Casali esprime forte contrarietà anche sull'ipotesi di far pagare gli esami di laboratorio oltre una soglia minima garantita. Una soluzione che, secondo il consigliere, ricalca ricette italiane che stanno smantellando il modello sanitario universalistico. Giudicati "banali", inoltre, gli indirizzi del Governo sul nuovo ospedale. A proposito di screening mammografico, Casali esprime preoccupazione per il riferimento del Direttore Sanitario secondo il quale non è da escludere che l'intensificazione delle mammografie possa generare problemi alle pazienti, con possibili esposizioni di responsabilità per l'Istituto.

Sul caso Giochi del Titano, Antonella Mularoni accusa il Governo di non aver fornito risposte adeguate dopo la rogatoria della magistratura ravennate e l'indagine che coinvolge la società, interamente partecipata dallo Stato. Una vicenda che, secondo Rf, rischia di avere ricadute sull'immagine del Paese proprio alla vigilia della firma dell'Accordo di Associazione con l'Ue. Mularoni critica inoltre l'assenza dei progetti di legge necessari per l'entrata in vigore dell'Accordo e di un quadro definito per il recepimento dell'acquis comunitario. Sulla Giochi del Titano interviene anche il coordinatore Marco Podeschi, che chiede iniziative concrete da parte del Governo, alla luce del ruolo strategico della società, interamente partecipata dallo Stato, che vanta 8,5 milioni di utili, 31,5 milioni di ricavi e oltre 220 mila clienti. Al momento, ha riferito Podeschi, “Abbiamo solo notizia della nomina di un facente funzione del Direttore Caronia”.

Il coordinatore di Rf rimarca inoltre inadeguatezza e improvvisazione nella gestione del dossier sicurezza del Rally Legend, richiamando il tardivo decreto adottato a pochi giorni dall'evento. Sullo sfondo, l'allarme sui giovani che lasciano San Marino: per Repubblica Futura, un ulteriore segnale della difficoltà del Governo nel creare opportunità professionali e condizioni di sviluppo capaci di trattenerli in Repubblica.

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