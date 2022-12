CONFERENZA STAMPA WEB RF: "I vertici di Banca Centrale devono essere sammarinesi" RF annuncia un odg per riformare lo statuto di Bcsm. Renzi denuncia un clima intimidatorio del Governo: in pericolo la libertà di espressione. Andrea Zafferani sulle tariffe: "Aumenti ingiustificati del gas. Sulla luce non tutelate le fasce deboli"

Cosa sta succedendo in Banca Centrale? Lo chiede il capogruppo di RF Nicola Renzi, prendendo spunto dalla lettera di dimissioni di Giacomo Volpinari dal Consiglio Direttivo. Renzi esprime preoccupazione sulla situazione in Bcsm e preannuncia un odg in Consiglio per la modifica dello Statuto di Banca Centrale che stabilisca, tra le altre cose, il principio della sammarinesità per le figure apicali a partire da quella del Presidente in scadenza a maggio.

Il capogruppo di RF lancia inoltre l'allarme sulla libertà di espressione, minacciata, a suo parere, sempre più spesso, come di recente, con l'approvazione da parte della maggioranza di un odg per accertare l'identità di chi, sul tema della violenza di genere, avrebbe fornito false informazioni ad un organismo del Consiglio d'Europa. “Credo che il paese – afferma non ne possa più di un clima pesantissimo che si è venuto a creare. Non è possibile che una persona debba sentirsi in pericolo per il solo fatto di esprimere una propria opinione”.

Andrea Zafferani è invece tornato sul tema delle tariffe, affermando che i recenti aumenti del gas sono eccessivi rispetto al prezzo di acquisto dell'Aass, mentre per l'energia elettrica non si tutelano le fasce deboli e neppure chi consuma meno: “145% di aumenti – fa notare – per chi consuma 100 kilowatt al mese e solo il 45% per chi consuma cinque volte tanto. Continueremo a battere fortissimo su questo tasto perché non accettabile il quadro che si è creato oggi”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: