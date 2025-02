RF: “Il silenzio del governo sull’Accordo di Associazione all'UE”

“Il silenzio del governo sull’Accordo di Associazione” Repubblica Futura in una nota stampa richiama le parole dell'Ambasciatore di Andorra presso l'Unione Europea, Vicenc Mateu, secondo il quale lo scetticismo dell'Italia nei confronti di San Marino in materia di controlli finanziari sta rallentando i tempi “problematiche che creano difficoltà a un altro paese a causa nostra” scrive il partito di opposizione, che chiede l'apertura di un confronto serio sullo stato di avanzamento dell’accordo di Associazione. “La firma,- ricorda RF- per raggiungere la quale si è mantenuto in vita un governo moribondo nella passata legislatura, che doveva essere apposta già da vari mesi, continua invece a slittare”. Forte l'invito ad un confronto serio, alla condivisione di tutte le informazioni su questo dossier, nell’interesse esclusivo del Paese, "prima che sia per tutti troppo tardi".

