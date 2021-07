RF, incontro su scuola e inclusione: “Diversi soprattutto Uguali” Lunedì alle 21 alla Terrazza Bar Funivia di Borgo. Nell'incontro con la stampa, non mancano riflessioni sull'attualità, dalla giustizia alla vicenda del revisore dell'Azienda di Produzione

Rf invita la cittadinanza a dibattito su un tema caro: la scuola. Sguardo questa volta a disabilità, integrazione e inclusione. “Vogliamo ricordare i 45 anni dalla legge italiana che nel '77 ha abolito le classi speciali per l'inclusione dei disabili nelle classi scolastiche. E' stato un passaggio storico - dice Fabrizio Perotto – Per RF l'istruzione è il polmone verde della nostra società”. Il ruolo della scuola nel recepire politiche, nello sviluppare pratiche e nel proporre una cultura inclusiva.

[Banner_Google_ADS]



Una sfida per Patrizia Pellandra, che richiama - insieme alla scuola - il ruolo della famiglia nell'impostare un percorso per i ragazzi disabili che parta dalla materna per arrivare al contesto sociale allargato, dal lavoro alla dimensione amicale. Si guarderà alla figura dell'insegnante di sostegno, nel suo rapporto con il ragazzo e con il corpo docente: “la scuola è una emergenza che ci interpella – dice Renato Di Nubila – che alla politica e ai decisori chiede di creare le condizioni perché la scuola si rinnovi partendo da un piano organico di formazione di docenti e dirigenti e che proprio in merito alla figura del sostegno chiede sia da vedere “non come un ospite – dice – ma come contitolare delle attività educative con gli altri insegnanti”.Scuola al centro, Repubblica Futura torna a chiedere un passo indietro sullo spostamenti per la scuola di Città.

Nell'incontro con la stampa, Katia Savoretti guarda all'attualità politica. Ricorda “la necessità di vederci chiaro” - dice - rispetto al ruolo del sindaco revisore dell'Azienda di Produzione, con la richiesta avanzata dal partito di acquisire i verbali del CDA, ma su tutto riapre sul capitolo giustizia, chiedendo spiegazioni sul reclutamento esterno di due nuovi magistrati voluto dal dirigente Canzio.

Nel video, l'intervista a Fabrizio Perotto

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: