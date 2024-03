RF, “la fine della legislatura": pronti ad elezioni anche domani

Ieri si è riunito il gruppo di Coordinamento di Repubblica Futura per esaminare l’attuale situazione politica che negli ultimi giorni ha raggiunto forti livelli di criticità anche istituzionale. “I reduci dell’ex maggioranza stanno invece scegliendo la strada del negazionismo”, ha rilevato il coordinamento di RF, che ribadisce l'esigenza di una risposta netta, decisa e univoca: quella delle elezioni. Il Coordinamento ha dato mandato al gruppo consiliare di attivare tutte le opportune iniziative per fare chiarezza, per non perdere tempo e non farlo perdere ai cittadini.

