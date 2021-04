Rf: "La propaganda del Governo poco credibile per Fitch"

“La propaganda che il Governo dispensa è considerata poco credibile dai valutatori esterni”. Così RF che interviene dopo la conferma di Fitch del rating BB+ con outlook negativo per San Marino. Il partito di opposizione fa una analisi del report dell'agenzia, “nel quale – scrive - oltre alla poca credibilità delle azioni messe in campo sul sistema bancario, evidenzia tra le altre cose l'aumento del debito pubblico per effetto della conversione del 5ter di Carisp in bond perpetuo dello Stato”. Fitch è ancora in attesa, conclude RF, di riforme che la maggioranza non ha neppure abbozzato.

