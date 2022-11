RF: “La Telenovela delle bollette”

“Consiglio di Amministrazione di AASS, Segreteria di Stato e Autorità per l’energia non erano riusciti a trovare una quadra, o meglio, l’avevano trovata in aumenti mostruosi delle tariffe. Poi la magia: evidentemente qualcuno che conta nella maggioranza si è fatto sentire, ha convocato tutti e tre i soggetti e ha detto no! Tutto bloccato. Cosa che, beninteso, potrebbe anche far piacere se non fosse che tutti ormai si chiedono: a cosa servono CdA di AASS, Autorità e Segreteria di Stato?” Così RF in una nota in cui chiede alla Segreteria competente ed alla maggioranza di aprirsi a ragionare seriamente con il Paese su come coniugare un prezzo adeguato ai costi AASS con interventi di sostegno per cittadini e imprese. “La nostra proposta l'abbiamo fatta chiara già in Commissione e la ribadiremo fino allo stremo: AASS applichi in bolletta il costo medio che realmente sostiene, tenendo conto dei benefici del contratto finanziario che ha firmato, non il costo di mercato. In tale modo, probabilmente, non ci sarebbe nemmeno bisogno di aumenti tariffari, dato che il livello delle tariffe odierne, per lo meno sul gas, è appena superiore ai costi che l’Azienda sostiene. Ci permettiamo altresì di suggerire di utilizzare la SMAC per le famiglie: una percentuale accreditata all’atto del pagamento delle bollette per il 2023 per sostenere potere d’acquisto interno e mitigare gli aumenti”.

