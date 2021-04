RF, Libera e MIS: sempre alto lo sdegno sui fatti di Via Giacomini

Dall'opposizione, ancora dure critiche sui fatti di Via Giacomini ponendo l'accento sulle implicazioni politiche della vicenda. Repubblica Futura punta il dito su Ciavatta: “È totalmente irrilevante per quanti minuti il Segretario sia stato presente – dicono - non possiamo veramente accettare che si senta superiore alle leggi di contrasto alla pandemia a cui tutti devono sottostare. Gli alleati del Segretario avranno – chiede infine RF - il coraggio di riportare un minimo di logica e di correttezza nel contesto istituzionale?"









Libera, dal canto suo, invoca che si faccia luce su tutti coloro che sono compromessi nella vicenda: “La questione è seria – aggiunge - e non riguarda solo i fatti di via Giacomini, per questo motivo chiediamo che coloro che devono svolgere un ruolo attivo facciano subito il proprio dovere a partire dai poteri di controllo politico e sociale, ma anche istituzionale”.

Anche Movimento Ideali Socialisti pretende chiarezza sui fatti e invita i soggetti coinvolti ad “assumersi le proprie responsabilità, e a compiere un passo indietro per salvaguardare la credibilità delle istituzioni".