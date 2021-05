RF: "No a contrapposizioni tra Scuola Elementare e istituto Musicale"

Dopo il comunicato stampa della maggioranza sulla chiusura della scuola elementare di Città, Repubblica Futura interviene con una nota per dire no – scrive- a ipocrisie e contrapposizioni tra Scuola Elementare e Istituto Musicale. RF parla di un esercizio di “cerchiobottismo politico” e ricorda come nel 2018 alcuni esponenti dell'attuale maggioranza all'avvio di una seria riflessione circa l’impatto della denatalità sul sistema scolastico, misero nel mirino l’allora Segretario Podeschi.

“Ora si va oltre- scrivono- Belluzzi chiude la Scuola Elementare di Città senza confronto, scoprendo da qualche settimana che sono diminuite le nascite e che l'Istituto Musicale per la terza legislatura di seguito non ha una sede definitiva e unica nel silenzio generale”. Nell'invitare a non mettere in concorrenza Scuola e l’Istituto Musicale, RF torna a chiedere chiarezza e trasparenza. "Ed un confronto - conclude- difficilmente ottenibile con un comma in Consiglio Grande e Generale “in cui, a quanto pare, la maggioranza vorrebbe semplicisticamente ratificare la scelta di chiudere la Scuola Elementare di Città, senza, per di più rispondere alle reali esigenze dell’Istituto Musicale”.

