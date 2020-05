RF: "Permanenza di Arlotti legata ad un grande "se". Sanità patrimonio di tutti. Non tollerabili lotte di potere"

Il Dottor Massimo Arlotti ha fatto intendere chiaramente che la sua permanenza in carica è legata ad un grande “se”, al fatto cioè - scrive Repubblica Futura - che gli sia consentito fare ciò per cui viene pagato, senza condizionamenti ed in autonomia. Sono veri i dissidi - chiede - che si sarebbero manifestati tra vari medici e dirigenti dell’ospedale e tra le forze politiche di maggioranza nel tentativo di sostenere o richiamare i propri protetti? E soprattutto: come impattano queste diatribe nella gestione passata, presente e futura dell’emergenza? Il partito chiede chiarezza, "perché la sanità e la sua gestione sono patrimonio di tutti, e sul quale - continua RF - non sono tollerabili lotte di potere o di bottega che possano minarne l’efficienza.