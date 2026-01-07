RF, Podeschi: "Politiche schizofreniche, sono l’inizio di un processo di smantellamento del modello pubblico"

Repubblica Futura riprende la questione pediatria - per il risparmio, evidenzia, “da dove si parte? Da chi non può protestare come i bambini” - per denunciare, al contempo, "l’avvio di una stagione di tagli alla sanità, che colpisce servizi essenziali". Secondo la forza d’opposizione si tratta di interventi lineari e privi di una visione complessiva, che penalizzano i cittadini più fragili. Incalza poi sul tema della refezione ospedaliera che andava “gestito in modo diverso”: “Mantenere la cucina interna, valutare processi organizzativi diversi, elevando allo stesso tempo ulteriormente la qualità del cibo in quanto elemento rilevante per l’equilibrio psicofisico dei degenti, considerare fattori come spreco alimentare, alimenti a km zero, con un approccio etico al tema pasti per i degenti “.

Il coordinatore di RF, Marco Podeschi parla di “politiche schizofreniche” e avverte che si sta procedendo senza un progetto, puntando solo al risparmio. "Il timore - sottolinea - è che queste decisioni rappresentino l’inizio di un processo di smantellamento del modello pubblico di sanità".









