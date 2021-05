RF, "preoccupante vedere frattura in maggioranza su un tema importante come lo sviluppo economico"

“Se su temi rilevanti come le riforme non ci sono linee se non vaghe e se sullo sviluppo economico ci si divide così, la maggioranza dovrebbe riflettere sulla proprio adeguatezza alle prossime sfide”. Questa l'analisi con cui Repubblica Futura conclude la conferenza stampa in cui mette in fila gli argomenti forti che hanno caratterizzato i lavori del Consiglio. Parte dalla mancata ratifica del decreto Covid, preludio di uno spettacolo che definisce “poco edificante” : nel merito perché, su una misura che ha un impatto così forte sulla vita delle persone, il governo non è stato in grado ancora né di scegliere chi debba continuare a portare la mascherina e dove, né di presentare emendamenti ai propri decreti per tempo. Nel metodo per via dell'accusa alla minoranza di averne impedito la ratifica. “Quando in realtà - spiega Nicola Renzi - abbiamo accettato lo slittamento della discussione e presentato i nostri, di emendamenti”. Altro capitolo di peso, quello delle riforme. “Su lavoro e pensioni, secondo il partito di opposizione, sono state fornite solo linee generali: “Relazioni vaghe e deludenti - sentenzia Andrea Zafferani - se dopo un anno e mezzo di lavoro il risultato è questo c'è da preoccuparsi. Forse il governo non ha volute condividerle col Consiglio, in questo caso occasione persa e dibattito non onorato”. Infine la frattura sulla votazione relativa alla cessione a due aziende di terreni dell'Eccellentissima Camera, passata col voto contrario di Rete, “Poco incoraggiante vedere la maggioranza dividersi su un capitolo importante per la ripartenza come lo sviluppo economico”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: