RF "preoccupati per inadeguatezza del Governo"

“Nessuna visione, solo la necessità di trovare soldi a debito per mantenere la spesa corrente insostenibile”. Cosi RF, in una nota stampa. La forza politica di opposizione ribadisce in una nota le proposte all’interno della legge di bilancio: “una serie di norme – scrive- per consentire di favorire la crescita economica e la nascita di nuove imprese”. Rf si dice preoccupata per l'incapacità del Governo ad affrontare i nodi decisivi per il futuro del Paese e la sostenibilità del bilancio.