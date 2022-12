RF: presentato incontro pubblico sul Terzo Settore a San Marino; fra i relatori l'economista Stefano Zamagni L'appuntamento è per mercoledì, alle 16, alla Sala Montelupo di Domagnano. Repubblica Futura auspica un pieno coinvolgimento dell'associazionismo in vista dell'avvio dell'iter consiliare del PdL in materia

Forte, diffuso, l'impegno solidaristico a San Marino. Da RF l'auspicio che le tante associazioni possano dispiegare tutte le proprie potenzialità, nel rapporto sinergico con lo Stato. Maria Katia Savoretti ha ad esempio posto l'accento sulla necessità di uno snellimento burocratico. Se ne parlerà mercoledì, alla Sala Montelupo di Domagnano. E ciò in vista dell'avvio dell'iter consiliare del PdL sul Terzo Settore, della Segreteria Cultura. Stando ad alcuni rumors – è stato detto – potrebbe essere esaminato in prima lettura già all'inizio del nuovo anno. “Costruttivo” – è stato sottolineato – l'approccio di Repubblica Futura; che ha insistito sull'importanza di un coinvolgimento di tutte le associazioni. Entrambe impegnate in associazioni socio-sanitarie, le esponenti di RF presenti in conferenza stampa. Viviamo ogni giorno – hanno ricordato - la realtà del volontariato. Sarà proprio Mara Valentini a moderare l'incontro di dopodomani. Al centro gli interventi di un personaggio del calibro di Stefano Zamagni, Professore di Economia Politica all'Università di Bologna. Fra i relatori anche rappresentanti della Caritas, di Attiva-Mente, della Cooperativa Sociale INVOLO; e poi l'imprenditrice che ha donato parte degli introiti del Monopoly San Marino all'edilizia sociale, ed un esponente dell'Associazione italiana delle Società di Mutuo Soccorso. Visioni diverse, anche esterne alla Repubblica, per approfondire temi complessi e stimolare una riflessione comune.

Nel servizio l'intervista a Mara Valentini - RF

