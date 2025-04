Rf pronta per il Congresso: "Alla base della nostra politica ci sono l'ascolto e il confronto"

L'intervista a Mara Valentini

“Un momento di riflessione storica e politica”. Così Repubblica Futura definisce l'Assemblea congressuale alle porte. Proiettati in avanti per vivere consapevolmente l'evoluzione dei tempi e della società. È il senso del titolo “Oltre gli schemi, dentro il cambiamento. Valori e politiche per la Repubblica del futuro”, ben rappresentato dall'illustrazione: l'origami di un cigno, che si trasforma e prende il volo sotto forma di aeroplano. E' il terzo Congresso per Rf, nata nel 2016, ma che – ricorda il presidente Roberto Giorgetti – si inserisce in un percorso politico cominciato 30 anni fa. Si parte alle 20:45 al Teatro Titano e si continua sabato nella sede del partito.

I temi di dibattito, tra gli altri, sono l'Accordo di associazione con l'Ue, il bilancio dello Stato, sanità e denatalità: “Noi mettiamo in luce quest'ultimo problema da 7 anni – sottolinea Mara Valentini, coordinatrice di Rf -, peccato che nessuno ci abbia mai ascoltato”. “E' già tardi – aggiunge Maria Katia Savoretti, consigliere e membro dei probiviri –, bisognerebbe almeno provare a partire dagli interventi più semplici. Le nostre proposte, i nostri emendamenti sono stati pressoché respinti e ignorati per tutti gli ultimi provvedimenti, ma non smetteremo di presentarli”. Per Repubblica Futura è finito il tempo dell'isolamento – assicurano – ed è cominciata la stagione dell'apertura e del dialogo. Solo dall'ascolto delle istanze della cittadinanza e dal confronto con le altre forze politiche – affermano – si può arrivare a una sintesi e a un'azione politica efficace.



"Abbiamo ascoltato la gente - commenta Mara Valentini, coordinatrice Rf -, abbiamo ascoltato le associazioni, abbiamo ascoltato le persone: questo molto importante perché si chiama democrazia e democrazia partecipativa. Bisogna ripartire da qui, perché oggi la politica non ascolta, crea dei decreti, delle leggi senza ascoltare la gente".

Durante la prima serata congressuale le relazioni dei vertici di Rf e l'intervento di tutti i partiti politici. Nella seconda giornata, dalla mattina, il dibattito tra gli aderenti al partito, con diversi interventi. A seguire l'approvazione di un documento finale, l'aggiornamento dello statuto e il rinnovo di presidente, coordinatore e probiviri.

