Rf punta il dito sulla mancata nomina giudici d'appello: tribunale indipendente ed efficace

La giustizia torna protagonista dello scontro politico con Repubblica Futura che punta il dito sulla mancata presa d'atto della nomina dei due giudici d'appello, fondamentali – scrive - per il funzionamento della Giustizia, che rimane impantanata, con migliaia di processi incagliati al secondo grado di giudizio ed altri che rischiano di non arrivare mai a una sentenza definitiva. Il Tribunale – ribadisce - deve essere indipendente ed efficace. Solo così – spiega - possiamo creare le condizioni affinché gli investitori considerino San Marino come un Paese affidabile. Evidentemente c’è chi – conclude - preferisce un Paese dove il Tribunale funzioni solo quando serve; dove i rinviati a giudizio possono votare in Parlamento e in Commissione Affari Giustizia, o dove condannati in primo grado o rinviati a giudizio pare possano ancora influenzare le scelte di certe parti politiche.