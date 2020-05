RF: "Qualcuno a San Marino sta giocando a Monopoli?"

A San Marino c’è qualche mattacchione che sta giocando a Monopoli? Si chiede RF in una nota stampa, “data l’insistenza – scrive - di voci di negoziati in corso per cedere immobili da decine di milioni di euro ad alcuni azionisti e dirigenti di una banca al centro di controversie giudiziarie. In più l'annuncio dell'intenzione del governo - scrive senpre RF- di essere intenzionato a chiudere la partita NPL – ossia i crediti non performanti – in tempi brevissimi (si parla di settimane). Partita al cui centro ci sono immobili del valore di decine di milioni di euro - e non solo - in pancia al sistema finanziario. "Il Governo deve dire chiaramente - scrive RF - se ha un progetto per il settore finanziario, per la sua stabilizzazione ed il suo sviluppo; se ci siano trattative per cedere immobili del valore di decine di milioni di euro e se, in carenza assoluta di informazioni e di un progetto complessivo, intenda riaccendere il progetto NPL, basato sul patrimonio immobiliare in pancia alle banche. Repubblica Futura giudica pericolosa la politica economica del Governo. Mano destra protesa alla caccia di finanziamenti di centinaia di milioni, mano sinistra impegnata a spendere decine di milioni di euro in progetti bancari non ben esplicitati e protesa magari a concedere qualche prebenda".



