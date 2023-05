CRISI POLITICA RF, Renzi attacca: "L'atto di Rete certifica il fallimento di maggioranza e Governo. Ora necessario non perdere tempo"

Dura reazione da parte del Capogruppo Consiliare di Repubblica Futura, Nicola Renzi. In un comunicato scrive come l’atto di Rete abbia certificato senza appello il fallimento di maggioranza e governo, definendoli “una accozzaglia disomogenea unita solo dalla spartizione del potere” e – prosegue la nota - “che lascia al Paese un debito estero enorme e zero fatti nel campo di sviluppo e riforme”. Necessario, per Nicola Renzi, non perdere tempo. “Se qualcuno crede di arrischiare improbabili interpretazioni di questa pasticciata legge elettorale per stare attaccato alle poltrone - si legge infine -ha il dovere di spiegarlo ai Sammarinesi e di dire cosa intende fare”.

