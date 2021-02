VACCINI RF, Renzi: "La maggioranza dovrebbe sostituire Ciavatta anziché cercare, così tardivamente, i voti per lo Sputnik V"

RF, Renzi: "La maggioranza dovrebbe sostituire Ciavatta anziché cercare, così tardivamente, i voti per lo Sputnik V".

Per RF, sulla questione vaccini, interviene Nicola Renzi: “Dopo tutto quello che è successo e che succederà – sostiene il Capogruppo – la maggioranza la prossima settimana dovrebbe sostituire il responsabile del dicastero alla sanità anziché cercare, così tardivamente, i voti per lo Sputnik V. Repubblica Futura – si legge in una nota - spera e richiede con forza che il governo faccia totale chiarezza rispetto “a chi sono i fantomatici mediatori alla ricerca di vaccini, se davvero un aereo è partito per la Russia per importare i vaccini già la prossima settimana e chi ha detto che l'opposizione voterà per autorizzare a San Marino il vaccino russo”.[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: