Rf, Renzi: “Maggioranza compatta solo sulla spartizione del potere”

Per Nicola Renzi “un “Paese bloccato” da un governo “a zero su tutto” e una verifica di maggioranza condotta “nel segreto delle stanze di Borgo - dice - della quale nessuno ha capito né i motivi, né gli esiti. Se non c'è accordo fra i partiti di governo vediamo quello che è sotto gli occhi di tutti: immobilismo totale, tranne che su quelle tematiche per cui questa maggioranza è nata: da un lato la spartizione del potere – dice Renzi, e cita in particolare il bando di concorso per lo Stato Civile, situazione sulla quale il partito ha presentato interpellanza - dall'altro, la maggioranza tira dritto sulla la giustizia”.

Analisi post-consiliare, con un focus sui provvedimenti di gestione degli NPL. “Obiettivi condivisibili – dice Andrea Zafferani – ma tradotti in scelte sbagliate e pericolose per lo Stato”.







Perplessità soprattutto sulla cartolarizzazione in due direzioni: come viene scelto chi determina il prezzo degli NPL; come verrà data la garanzia pubblica dallo Stato. “Le banche sono protette perché possono conferire gli NPL a un valore eccessivo rispetto al mercato e quindi non registrare subito le perdite che dovrebbero registrare mettendo il rischio sullo stato; e altra cosa gravissima, lo Stato non ha il diritto di rivalsa su di loro”.

Da Renzi, l'affondo sulla politica estera, dopo le dichiarazioni del Ministro di Maio sul Green pass. Denuncia la “mancanza di patti chiari con l'Italia già da gennaio sulla fornitura vaccinale: “Nessuno sa che cosa stiamo negoziando – aggiunge, parlando di “rapporti bilaterali assenti, dopo la debacle sul caso targhe, sul caso multe e – dice - lo stallo nell'accordo di associazione”. Fallimento anche per le politiche sanitarie, secondo Zafferani, a partire da “una medicina di base disorganizzata e inefficiente – dice - nonostante la difesa del Dg uscente da parte di Ciavatta”. “Abbiamo capito dalla relazione di Ciavatta che hanno risparmiato, ma risparmiare tagliando i servizi non è complicato. I servizi sono peggiorati – osserva - e i premi di risultato sono arrivati per cosa?” E sul nuovo Ospedale: “Un progetto importante – rileva - ma non si capisce come verrà finanziato”.