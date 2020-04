Rf replica a Rete: "Mistificazione in atto, in 7 punti"

Repubblica Futura replica al comunicato di Rete che, nel dare plauso all'ordine del giorno sulle misure a sostegno della ripresa approvato ieri all'unanimità in Aula addebitava però alla passata legislatura la "svendita dei crediti Delta".

“Una road map - scrive RF - delineata attraverso l'ordine del giorno che non ci soddisfa pienamente, ma centrata rispetto alle tematiche da affrontare. Si dice pronta al confronto istituzionale anche se – rileva – sinora è mancato, ma accusa Rete di posizioni mistificatorie laddove addebita alla passata legislatura la “svendita dei crediti Delta”. "Una uscita che dispiace – scrive RF - perché l'argomento dei crediti Delta non compare nell'ordine del giorno, poi perché Rete non ha capito che la gestione di crediti parcellizzati e originati quasi totalmente in Italia non poteva avvenire con veicolo pubblico sammarinese; infine – chiude RF - perché Rete continua con una litania che cozza con la realtà”. Ed articola in 7 punti quella che definisce la "mistificazione in atto".





