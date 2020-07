RF replica al Segretario Gatti

Non si ferma il botta e risposta tra Repubblica Futura e il segretario alle finanze. Su BSN il partito di minoranza afferma che la nota inviata ieri da Gatti conferma che le azioni di responsabilità contro chi avrebbe generato il buco in Banca Cis saranno risolte “col pagamento di due spiccioli” . Si torna anche sulla nomina in Bcsm di Grais e Savorelli, effettuata – scrive Repubblica Futura - dalla Dc e dal Psd, con il voto contrario dell’allora Ap. Infine si torna sul tema caldo di questi giorni, il tribunale, dove, scrive RF, il Segretario Gatti e il Governo hanno realizzato la famosa “terra da ceci” evocata dallo zio di Gatti.



