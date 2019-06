RF richiama gli alleati alla responsabilità

Repubblica Futura riunisce il gruppo di Coordinamento e, in una nota, richiama la maggioranza alla responsabilità. Ci sono temi, scrive RF, a cui oggi è prioritario dedicare la massima attenzione: la situazione del comparto finanziario, e in particolare lo stato di crisi di un Istituto, la situazione dei conti pubblici, la necessità di reperire nuove risorse e al contempo di risparmiarne quante più possibili, l’urgenza di sostenere gli investimenti in corso e di attrarne di nuovi, la grande opportunità rappresentata dal percorso in atto di maggiore integrazione con l’Unione Europea, la rinegoziazione e il rilancio dei rapporti con l’Italia.

Temi, sottolinea RF, a cui ogni forza politica responsabile deve dedicare le proprie attenzioni e la propria energia, senza disperderle nella ricerca di consenso o nell’elaborazione di nuove (fantasiose) alchimie politiche. Il dialogo e la collaborazione politica, quando sono finalizzati all’interesse della collettività e non al protagonismo dei singoli, prosegue la nota, sono fondamentali così come la Commissione di Inchiesta sulle crisi bancarie è uno strumento utile per accertare le responsabilità politiche di un lungo periodo di gestioni disinvolte. Il momento storico che il Paese sta affrontando, conclude la nota, impone a tutta la classe politica – alla maggioranza in primis - il massimo impegno, nella costruzione di una agenda più attenta alle priorità, alla gestione delle emergenze e alla costruzione di un percorso incentrato sì sul dialogo ma ancor prima sulla responsabilità delle proprie azioni.