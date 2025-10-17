RF ricorda Carlo Franciosi: una vita piena vissuta, con garbo, tra professione e politica

Il ricordo, sentito, di un medico stimato e capace che brillava per disponibilità umana; un politico retto e fermo nella difesa dei valori culturali in cui credeva ma aperto al rinnovamento; un amico vero per chi lo ha conosciuto. E' l'omaggio che Repubblica Futura dedica a Carlo Franciosi, a 90 anni dalla nascita. Un excursus sul filo dei ricordi più significativi, dalla giovinezza all'impegno nella politica. Gli anni di militanza nella Dc, l'esperienza di FORUM e nel '93 la svolta con Alleanza Popolare, fino all'ultima adesione a Repubblica Futura come naturale prosecuzione di un percorso, rimettendosi in gioco ad 81 anni per puro spirito di servizio. Ci sono gli amici di sempre, come Rosolino Martelli: cresciuti insieme, si capivano al volo attraverso un codice tutto loro, “mai un litigio” - sottolinea - sia nella sfera privata, sia in quella pubblica.

Fernando Bindi racconta gli anni universitari a Bologna, gli albori dell'interesse per la politica di Carlo Franciosi derivante da una formazione del cattolicesimo democratico accanto a correnti più laicizzate; la tradizione coniugata con la modernità. Bindi lo ricorda così: "Una persona onestissima, una persona colta, una persona capace di dialogare con tutti. L'abbiamo visto quando abbiamo messo in piedi l'associazione Forum, nella quale lui ha lasciato delle testimonianze scritte della sua visione della politica e della vita".

L’uomo che precede e sostiene il politico. Franciosi, un pilastro per Antonella Mularoni insieme al Prof. Bindi: nel ricordo piacevole di quella sua prima legislatura del '93 condivisa anche con Valeria Ciavatta. "Carlo - osserva Antonella Mularoni - è stata una figura amatissima dalla gente come medico e proprio come persona, perché sul piano umano aveva una ricchezza straordinaria che ha dato sempre a tutti coloro che si sono trovati vicino a lui e anche a chi ha fatto politica. Io sono entrata in consiglio nel '93, lui e Fernando erano i due consiglieri più anziani, io e Valeria eravamo quelli più giovani e io ho un ricordo bellissimo di quella legislatura in cui ci sono state insegnate tante cose con tanta leggerezza e con tanta educazione e con tanta profondità".

La potenza di una penna formidabile, ironica, pungente e mai banale, nella lettura, infine, che Mario Venturini fa dei numerosi articoli scritti da Franciosi in particolare sui giornali Forum e Controluce. “Eredità ed esempio per i giovani”.

Nel video le interviste a Fernando Bindi e Antonella Mularoni (Repubblica Futura).







