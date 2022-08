RF: “se andiamo avanti così il prossimo Governo si troverà a gestire il default dello Stato”

RF: “se andiamo avanti così il prossimo Governo si troverà a gestire il default dello Stato”.

Con un comunicato Repubblica Futura torna sulla questione della tenuta finanziaria del Paese, puntando il dito contro la strategia del Governo, definita “disastrosa”. Si sottolinea infatti come al netto del peso sul bilancio dello Stato, delle crisi di Carisp e CIS, il debito sia salito di circa “240 milioni” nei due anni di attività dell'attuale Esecutivo. RF cita i dati del Programma Economico, parlando di una liquidità “praticamente identica a quella del 2019”, nonostante l'indebitamento. Nell'anno corrente – aggiunge - “le entrate tributarie più quelle extratributarie non riescono neanche a coprire la spesa corrente”. “Dati drammatici”, continua RF; sorpresa dalle dichiarazioni del Segretario alle Finanze, in merito all'eventualità che già nel 2022 venga raggiunto il pareggio di bilancio. “Se andiamo avanti così – conclude la nota – il prossimo Governo si troverà a gestire il default dello Stato, e dopo saranno veramente dolori”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: