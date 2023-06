RF sollecita la convocazione del Consiglio dopo la crisi in maggioranza

Repubblica Futura, si chiede se sia uno scherzo, ciò che sta accadendo, ad una settimana dal ritiro delle delegazione di Governo da parte di Rete. Il partito di opposizione fa notare che i due Segretari di Stato del Movimento- Tonnini agli Interni e Ciavatta alla Sanità- sono ancora al loro posto mentre dopo la crisi di maggioranza non è ancora stato convocato il Consiglio. RF ribadisce dure critiche all'operato del Governo durante la legislatura, in particolare nella sanità e nella pubblica amministrazione, e rievoca, quelle che definisce pietre miliari, come il 'festino' di via Giacomini in pieno lockdown. Esprime inoltre sfiducia sulla nuova maggioranza che si sta delineando, visto che la precedente – ben più ampia – “non ha fatto uno straccio di riforma”.

RF si dichiara tuttavia disponibile a sostenere il Segretario Beccari sull'Accordo con l'Ue, anche se ritiene sia possibile andare a votare e contemporaneamente portare avanti il negoziato. “La verità – conclude Repubblica Futura - è che l’unica priorità della maggioranza residua è mantenere la poltrona, magari per non fare niente, e per cementare una alleanza sgangherata anche per le prossime elezioni” con il possibile ripescaggio di Rete, rinvigorita da un annetto di opposizione.