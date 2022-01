RF su Banca Centrale: cos'è cambiato nei rapporti tra Governo e Via del Voltone?

Occhi puntati su Banca Centrale: Repubblica Futura focalizza l'attenzione soprattutto sulla figura del Direttore Generale, incarico vacante da quattro anni ma ricoperto da un facente funzione, braccio destro dell'attuale Presidente, al quale – ricorda il partito d'opposizione – nonostante la domanda fosse stata autorizzata dal Congresso di Stato, non è stato concesso in Commissione Esteri il rinnovo del permesso di soggiorno ordinario, e tutto ciò – fa notare – proprio a seguito di “alcuni sorprendenti rilievi anche da parte di autorevoli esponenti della maggioranza”. RF chiede quindi di capire le reali ragioni di questo dissenso: “cosa sta succedendo nei rapporti tra governo e via del Voltone?”

E torna infine sui temi nodali attorno ai quali “aveva preso piede la presidenza Tomasetti”: “Memorandum con Banca d’Italia, rilancio del settore, positiva chiusura della prima procedura di risoluzione bancaria”. Questioni sulle quali la Presidente – rileva RF - si era spesa e che in due anni di gestione politica amica avrebbero dovuto produrre risultati”, invece nulla; “una Presidenza – concludono – che sarà dunque ricordata per le latitanze sui temi strategici”.