RF su codici etici di Consiglieri e membri di Governo: "Ci auguriamo che qualcosa si sia mosso"

Repubblica Futura, guardando all'avvio del Consiglio Grande e Generale in programma lunedì 26 settembre, torna sui codici deontologici dei Consiglieri e dei membri di Governo, rilevando “come non siano ancora entrati in vigore nel mese di luglio 2022 e come le istanze dei cittadini sulla trasparenza degli stati patrimoniali dei propri rappresentanti siano state per adesso disattese”.

“Durante la prossima seduta – manda a dire il Gruppo consiliare di RF - ci auguriamo vivamente che qualcosa si sia mosso, altrimenti promuoveremo un’azione affinché vengano forniti i necessari chiarimenti ed entro ottobre – concludono - tutte le informazioni e i dati richiesti nei codici siano resi pubblici e disponibili per la cittadinanza”.