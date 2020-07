RF su debito pubblico: “Le incredibili sciocchezze di Rete”

Repubblica Futura torna ad attaccare Rete, in particolare, rispetto alle cifre fornite in un recente comunicato stampa, rispetto al livello del debito pubblico: “Non arriva al 30% del PIL, che è uno dei livelli più bassi al mondo – scrive RF. Ma schizzerà al 60% del PIL per effetto dell'indebitamento che Rete ha deciso di votare. Scelta insostenibile per il Paese quella di andare sui mercati – prosegue RF – che comporterà di dover pagare 75-80 milioni l'anno solo per coprire il debito pubblico”. Repubblica Futura giudica, poi, “folle sparare cifre che incrementano il debito, proprio nel momento in cui ci si deve approcciare ai mercati finanziari: fuori ci guardano – scrivono – anche se Rete non lo ha ancora capito”.



