RF su lettera da Strasburgo: "O il Governo non ha capito, oppure minimizza per 'raccontarla' ai cittadini"

Per Nicola Renzi e Andrea Zafferani, Governo e maggioranza sbagliano a minimizzare la lettera del Segretario del Consiglio d'Europa

Repubblica Futura, dopo i commenti dei Segretari di Stato Ugolini e Beccari e quelli di alcuni consiglieri di maggioranza, durante il dibattito consiliare, ribadisce che, a suo avviso, i contenuti della lettera partita da Strasburgo e resa pubblica sul sito ufficiale, sono gravi: “Il fatto che sia stata pubblicata – commenta Andrea Zafferani – non è un dettaglio. O il Governo non ha capito cosa la lettera contiene...e sarebbe molto grave...oppure sta cercando di raccontarla ai cittadini, minimizzandone la portata...e sarebbe ugualmente grave”. Per RF, nella lettera, scritta inglese dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa Marija Pejčinović Burić non è un caso se si afferma che i lavori del consiglio giudiziario ordinario devono essere agevolati e non ostruiti; come non è un caso se viene richiamato il principio secondo il quale il potere esecutivo e legislativo non devono intervenire su procedimenti giudiziari in atto. Altrettanto grave, secondo Rf, la parte finale della lettera: “Contiene – dichiara Zafferani – dei precisi moniti sul fatto che la Repubblica di San Marino è attenzionata dai vari organi del Consiglio d'Europa, come il Greco, la Commissione di Venezia e altri”.

Nel video l'intervista ad Andrea Zafferani, RF