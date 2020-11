Rf su mancato piazzamento dei titoli e prestito ponte: "Da Governo approccio dilettantistico" In merito al prestito ponte, a rischio, per il partito, le tredicesime

Rf boccia su tutti i fronti le politiche dell'esecutivo in campo economico, dal bilancio ai titoli di debito e al prestito ponte, prospettando il rischio futuro di un default. Andrea Zafferani si sofferma sul mancato piazzamento dei titoli di debito pubblico sui mercati, critica una mancanza di trasparenza in merito al rapporto con JPMorgan e si chiede come sia possibile procedere con un'operazione del genere visto il rating BB+ da Fitch, la mancanza di una “protezione” della Bce e un “deficit galoppante”. Il risultato, per Zafferani, è una vendita ma solo a “tassi esagerati”.

Il consigliere parla di “approccio dilettantistico” alla questione. Poi il tema del “prestito ponte” da 150 milioni. Ma “non si sa da chi, a quale tasso e per quale durata”, attacca il partito. A rischio, per Rf, le tredicesime. Sempre in tema di bilancio, Repubblica Futura fa riferimento a una mancanza di riforme e di misure per diminuire la spesa e, al contrario, di “una marea di incentivi”. Questo, prosegue, in uno Stato che produce dai 90 ai 95 milioni di disavanzo. Maria Katia Savoretti chiede se siano in arrivo nuove tasse. Da Rf l'invito a trovare insieme prospettive per il futuro.

Nel servizio, le dichiarazioni dei consiglieri Rf Andrea Zafferani e Maria Katia Savoretti

