RF, su scuola e sanità scelte illogiche "triste pagina di non consapevolezza" Su premi ISS: "Se il Segretario ha pagato cambiale politica, che si dimetta"

Per Repubblica Futura il silenzio che perdura sui premi di risultato ai membri del comitato Esecutivo dell'Iss traduce la palese difficoltà del dover sostenere l'insostenibile. “Uno schiaffo ai cittadini” ribadisce in conferenza stampa Andrea Zafferani, che dalla generosa valutazione risale a monte: alla mancanza negli obiettivi che lo stesso Governo aveva posto al comitato Esecutivo: non una parola sulla necessità di raggiunger una adeguata funzionalità nei servizi erogati e di soddisfazione dell'utenza”. “C'è insomma un problema di 'scollegamento' dalla cittadinanza' e di analisi delle priorità”. Per RF un solo epilogo possibile: se per quelle valutazioni il Segretario Ciavatta, ha dovuto pagare una cambiale politica, allora che si dimetta.

L'altro tema caldo è la scuola, sul quale RF si toglie qualche sassolino “Le forze politiche oggi in maggioranza tre anni fa fecero contestazioni pesanti per la chiusura di una classe prima, mentre oggi presentano una relazione in cui le scuole non potranno essere più di sei”. Chiudere un plesso è una scelta semplicistica, ma ha conseguenze pesanti a livello sociale ed economico, soprattutto se si trova in una realtà periferica, ribadisce Repubblica Futura che rivendica come tre anni fa il pur contestato “decreto scuola” affrontasse il tema della denatalità salvaguardano i plessi minori. La forza di opposizione tiene aperta la porta del confronto ma chiede serietà e scelte logiche, in grado di mettere al centro incentivi per le famiglie ed invertire il trend della natalità. “Una risposta che il pdl sul sostegno alla famiglie non è in grado dare”.

