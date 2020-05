Rf su servizio 'Striscia': “Un Governo satirico”

Repubblica Futura, in una nota, stigmatizza la presenza dei segretari di Stato Gatti e Beccari nel servizio in onda ieri su “Striscia la Notizia”: “A parte l'opportunità o meno di rilasciare interviste ad un giornale satirico – scrive RF – quello che stupisce è l’approssimazione per la quale il fabbisogno economico del Paese può variare di giorno in giorno, anche nelle dichiarazioni pubbliche (oggi 500, domani 400). Per RF è “l’immagine di un Governo scomposto e diviso, che, anche sulla lettura da dare all’emergenza Covid, ha visioni diametralmente opposte”.