BOLLETTE RF su tariffe: "Il Governo si scusi ed eviti campagne di comunicazione del terrore" Autorità per l'Energia: "Premura di deliberare quanto prima". Deadline il 14 novembre

Il caro bollette dopo il rinvio dell'adeguamento delle tariffe: sulla vicenda ha diramato un comunicato l'Autorità per l'Energia secondo la quale i numeri e le percentuali che sono circolati “non avevano ragione di essere”. L'Ente ricorda che le proprie delibere in materia tariffaria vengono elaborate in piena autonomia nei termini di 30 giorni dalla data della richiesta dell'Azienda dei Servizi, che risale al 14 ottobre. La prossima 'deadline” è quindi il 14 novembre anche se “sarà premura dell'Autorità – si legge sul comunicato – deliberare quanto prima”. Repubblica Futura chiede di mettere fine a quella che definisce “la telenovela delle bollette”. “Sarebbe logico - sostiene Rf - che qualcuno si scusasse con cittadini ed imprese per manifesta incapacità e la maggioranza avesse l’umiltà di aprirsi a una profonda riflessione”. Il partito di opposizione propone di individuare soluzioni condivise nel bilancio di previsione 2023 “evitando ulteriori campagne di comunicazione del terrore che il governo ha messo in piedi”.

