RF: su tlc “molta opacità”; “non conosciamo cosa abbia in mente di fare il Governo” In una conferenza stampa di Repubblica Futura il punto su alcune tematiche affrontate in Consiglio. Ricordato anche l'incontro pubblico di domani sera, a Città

È stato forse il tema centrale, dell'ultima sessione; ma RF esprime delusione per il dibattito sul vertice a Roma. Non si è discusso sul merito, attacca Nicola Renzi; che ricorda i dossier targhe, e-commerce, multe. Necessaria, per Repubblica Futura, una rinegoziazione della Convenzione del '39; così come un'accelerazione delle trattative con Bruxelles. Ma “siamo in fase di regressione”, dice Renzi; che ricorda anche il deposito di un ordine del giorno sulla scuola di Città, dove si chiede al Governo di fermarsi, e che si apra un “dialogo concreto”.

Verrà discusso nella prossima sessione; già respinti, invece altri 2 OdG. A partire da quello proposto insieme a Libera, sulle tlc; nel quale si sollecitava fra le altre cose la revoca e la rinomina del CdA dell'AASS, richiedendo al Governo “di conoscere le sue linee sul settore”. Dal Segretario Lonfernini – dice Andrea Zafferani - è stato “confermato di fatto” che “si sta andando verso la liquidazione di Public NetCo”; senza che il Consiglio sia informato sui motivi e le conseguenze. RF difende allora il progetto della passata legislatura; “ma a quanto pare – continua Zafferani - non può andare avanti per scelta politica”. Rammarico anche per la bocciatura dell'OdG nel quale si chiedeva al Segretario alla Sanità di riferire sullo stato attuale, la ristrutturazione e la valorizzazione della Medicina di Base.

Ad avviso di RF, infatti, sta mostrando debolezze, e nel periodo della pandemia non sarebbe stata sempre in grado di conciliare le esigenze dei malati Covid con quelle degli altri pazienti. “Pensavamo che l'ordine del giorno fosse molto condivisibile”, “non volevamo accusare nessuno”, dice amareggiata Sara Conti; che ribadisce come gli operatori sanitari abbiano fatto un “lavoro enorme”. Ma proprio in questa fase – sottolinea -, con la pandemia che “ci sta lasciando respirare nuovamente”, “forse sarebbe il caso di riflettere su tutte quelle situazioni – in particolare del nostro sistema sanitario – che hanno mostrato delle fragilità”.

Nel servizio l'intervista ad Andrea Zafferani - RF

