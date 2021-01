OPPOSIZIONE RF su vaccini, ristori e Ue: "Questo è il Governo della segretezza e dei ritardi"

Repubblica Futura, in diretta Facebook, torna a fare il punto sui temi di stretta attualità. Miriam Farinelli affronta la questione vaccini facendo notare come il Paese sia tappezzato di manifesti che inneggiano alla vaccinazione eppure da oltre un mese le dosi che non arrivano, a totale scapito di sanitari e fasce più deboli della popolazioni.

Da Andrea Zafferani un richiamo all'emergenza economica ponendo l'accento sul ritardo nei ristori. “Ci sono voci, – aggiunge – secondo cui pare che nel decreto i soldi destinati alle attività siano pochissimi, appena 2 – 3 milioni di euro, dunque aiuti irrisori. Allora – si chiede – il Governo come ha usato le risorse del prestito ponte?”

Nicola Renzi guarda invece all'Ue, esortando la maggioranza “a trovare una quadra al proprio interno su un tema così importante. Occorre decidere cosa fare – aggiunge – e poi agire presto e bene. Il Segretario Beccari ci dica cosa sta facendo. Il negoziato – sottolinea – è impantanato da un anno e mezzo. Se fossimo in Europa il vantaggio per San Marino sarebbe l'accesso ai fondi come per l'Italia. Ci serve avere le idee chiare – conclude – su come collocare internazionalmente il Paese e andare dritti”.

