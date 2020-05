RF sui lavori della Commissione Sanità: "Lettura parziale e non veritiera della gestione politica dell'emergenza"

"La realtà dei fatti è ben diversa", secondo Repubblica Futura che, all'indomani della seduta della Commissione consiliare permanente sanità, esprime disagio e perplessità su una lettura dell’emergenza che definisce "molto parziale e non veritiera da parte della maggioranza, per quanto riguarda la gestione politica e i presunti meriti del governo". "Ieri - scrivono - si è persa un’occasione per iniziare una riflessione seria su quanto è accaduto durante gli ultimi mesi. Non ci sono vincitori ma elementi da approfondire per capire cosa non ha funzionato, dove possiamo migliorare e perché San Marino abbia pagato un prezzo altissimo in termini di ammalati e di vite umane. Questo ancora non è stato fatto per scelta unilaterale del governo".



