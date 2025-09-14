RF sul caso pedofilo: i cittadini vogliono risposte

Domani riparte il Consiglio Grande e Generale e Repubblica Futura denuncia una paralisi politica a San Marino: il governo e la maggioranza, dicono, sembrano aver già raggiunto un punto morto. Nel nulla del prossimo consiglio, aggiungono, l'attenzione si sposta sul grave caso di pedofilia. Fatto che per Repubblica Futura evidenzia anche la mancanza di risposte chiare e puntuali da parte dell'esecutivo.

Viene sottolineato il ritardo nella consegna di una relazione cruciale da parte del Segretario di Stato Canti, sollevando dubbi sulla gestione della situazione. RF riconosce l'importanza di fare chiarezza e propone di affrontare la questione con un approccio condiviso. L'obiettivo principale è accertare le responsabilità e colmare le lacune normative che hanno permesso che la vicenda accadesse. Si auspica una collaborazione tra le forze politiche per dare risposte concrete ai cittadini, superando la logica delle "figure intoccabili".







