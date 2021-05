RF sul codice ambientale: "Coacervo di norme che con i rifiuti c'entrano poco o nulla"

A proposito delle modifiche al codice ambientale, per Repubblica Futura “si tratta di un coacervo di norme in cui si va dall’abbandono dei rifiuti, dall’abolizione della plastica a interventi che con i rifiuti, oggetto del decreto, c’entrano poco o nulla. Per Rf le nuove norme hanno un impatto economico ed organizzativo piuttosto rilevante sulle attività turistiche e produttive, chiedendosi se le associazioni di categoria siano state coinvolte. C’è poi il Decreto 83 del 30 aprile: “Anche qui – scrive - il governo. che si comporta talora come dottor Jekyll, talora come mister Hyde, si gonfia il petto parlando di ambiente e poi con un groviglio di disposizioni riduce incentivi che penalizzeranno sensibilmente le aziende che operano nel settore dell’edilizia e addirittura promuoveranno gli acquisti fuori territorio per alcune tipologie di materiali connessi al settore della casa”.