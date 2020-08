CRITICA RF sul Covid 19: "In Italia, Europa e Mondo adottano cautele, a San Marino via alle feste e agli assembramenti" Critiche al Governo: "Atteggiamento strabico"

RF sul Covid 19: "In Italia, Europa e Mondo adottano cautele, a San Marino via alle feste e agli assembramenti".

Repubblica Futura critica il Governo sul Covid. “In Italia, Europa e nel mondo adottano cautele, monitorano i flussi, incitano all'uso degli strumenti di protezione. A San Marino – si legge su una nota, dal tono polemico – tutto è normale. Via alle feste e agli assembramenti, basta con le mascherine e le cautele”. RF afferma di essere lieta se il Governo considera la situazione e il paese Covid free ma rileva un atteggiamento strabico guardando a cosa accade nella Pa, facendo l'esempio degli accessi contingentati negli uffici pubblici e su appuntamento e gli ingressi fortemente ridotti anche al Casale la Fiorina. "Sarebbe interessante - conclude Rf - conoscere se il governo intende acquisire dei vaccini per i prossimi mesi oppure no, visto che a San Marino tutto va bene".



I più letti della settimana: