RF sul decreto Bond: "Il Consiglio ha mostrato la contraddittorietà di questa maggioranza"

Repubblica Futura commenta il decreto bond, ratificato ieri sera in aula. "Ancora una volta - si legge in una nota - il Consiglio Grande e Generale ha mostrato la contraddittorietà di questa maggioranza e di questo Governo". Pur apprezzando gli interventi della maggioranza che richiamavano ad un uso intelligente del debito, alla necessità di un rapido azzeramento del deficit e di un preciso piano di interventi, RF si scaglia contro l’articolo 11 del Decreto Delegato "proposto dal Segretario Gatti senza confronto neppure all’interno della sua maggioranza". "Quell’articolo, purtroppo, - prosegue il comunicato- prevede che le risorse del debito vengano sostanzialmente buttate dalla finestra, e destinate in gran parte a rimborsare prestiti pregressi (93 milioni a Carisp, 55 a Banca Centrale, 150 a Cargill), prestiti su cui lo Stato pagava meno interessi di quelli che pagherà oggi".









Il debito, si legge, "per oltre l’88% servirà a pagare debiti pregressi che costavano meno". "Per lo sviluppo - prosegue la nota - restano circa 40 milioni, il 12% del debito che abbiamo contratto, che non si sa ovviamente come saranno destinati". Insoddisfazione da RF anche per l'ordine del giorno che chiede di definire un piano paese, giudicato "inutile pieno di frasi generiche". "Purtroppo gli ordini del giorno - conclude la nota - li porta via il vento e raramente vengono attuati, le norme di legge restano ed ancora una volta il Segretario Gatti ha imposto la sua insensata politica a tutto il resto del gruppo".