Rf sul green pass sammarinese: mancano ancora gli accordi per l'utilizzo

Repubblica Futura, con una nota, interviene sul “green pass” sammarinese e fa notare come manchino ancora gli accordi, a livello italiano ed europeo, per poterlo utilizzare. A chi devono attribuire questi ritardi – chiede Rf – quando il green pass è una realtà in tutti gli Stati europei e anche in molti Stati non Ue? Alla beffa del pass disponibile ma non attivo – rincara la dose Repubblica Futura – si aggiunge anche quello del riconoscimento dello Sputnik, che molti paesi europei – compresa l'Italia – non accettano.

