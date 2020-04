Rf sul nuovo decreto: "La montagna ha partorito un topolino"

"La montagna ha partorito un topolino", scrive Repubblica Futura dopo la pubblicazione del nuovo decreto con le ultime disposizioni. Secondo la forza politica d'opposizione, la misura a sostegno dell'economia è solo quella della vendita a distanza da parte dei negozi con consegna a domicilio. "Con mille prescrizioni burocratiche", aggiunge il partito riferendosi alle procedure per le consegne. Per Rf, se non si reperirà velocemente liquidità e se non si sospenderanno imposte e contributi per un "congruo periodo", dal 5 maggio in poi "avremo una montagna di chiusure, disoccupazione e crollo delle entrate". La dilazione del Tfr, per il partito è un "fallimento del Governo nel ricercare la liquidità necessaria". Rf chiede infine la stabilizzazione di tutti i precari dell'Iss, non solo quelli con ricorsi pendenti.

