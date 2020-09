RF sulla giustizia: "La maggioranza si sta facendo beffe del conflitto di interessi" Nel mirino la consulenza per avviare azione di sindacato nei confronti di Buriani

Repubblica Futura, con un comunicato, torna nuovamente all'attacco della maggioranza e del Governo sulla Giustizia. Per RF martedì in commissione giustizia si profila un'azione di sindacato nei confronti del Commissario della Legge Buriani, sulla base dell'esposto presentato dalla Presidente Bcsm Catia Tomasetti. RF evidenzia che per per trovare le basi legali per l'azione di sindacato, la maggioranza – recita la nota - “non si affida, come sarebbe normale, all’Avvocatura dello Stato” ma nomina come consulente l'avvocato Stefano Preziosi, che parrebbe essere vicino al marito di Catia Tomasetti. ”Una maggioranza – commenta Repubblica Futura - che si sta facendo beffe di ogni elementare principio giuridico, in primis quello del conflitto di interessi”.



