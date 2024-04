REPUBBLICA FUTURA RF sulla Sanità: reclami in calo perché aumenta il ricorso a quella privata? Stop ai soldi in consulenze inutili. Richiamo alla maggioranza in questo fine legislatura: no all'Iss, come fosse un feudo elettorale

RF sulla Sanità: reclami in calo perché aumenta il ricorso a quella privata?.

Repubblica Futura commenta la notizia diffusa recentemente dall'Iss, di un calo dei reclami nel 2023. Per RF potrebbe dipendere anche da un ricorso sempre più diffuso alla sanità privata a cui in tanti si rivolgono, non avendo risposte da quella pubblica.

Repubblica Futura parla di una lotta di potere che da quattro anni si sta consumando nell'Iss mentre a suo avviso bisogna smettere di buttare soldi in consulenze inutili e destinare progetti concreti e risorse per assistere i cittadini, semplificare le procedure burocratiche, azzerare le liste d’attesa, risolvere le questioni relative alla medicina di base, senza dimenticare il tema dell’assistenza agli anziani, sempre più rilevante per gli impatti sociali ed economici sulle famiglie.

Per RF, in definitiva, la maggioranza, in questo fine legislatura, non deve gestire l'Iss come fosse un feudo elettorale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: