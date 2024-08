OPPOSIZIONE Rf sulla vicenda Tlc: "Il tentativo di usare la giustizia per annientare gli avversari politici" La forza d'opposizione elenca i costi per il Paese e per l'AASS e attacca: "Chi pagherà per tutto questo?"

Rf sulla vicenda Tlc: "Il tentativo di usare la giustizia per annientare gli avversari politici".

Repubblica Futura interviene sulla vicenda TLC dopo il recente provvedimento di archiviazione. “Il Tribunale – scandisce – sconfessa il Congresso di Stato”. Un riferimento all'esposto nel 2021 dell'allora Segretario alla Sanità, Roberto Ciavatta, incentrato su una Relazione, “controversa e segreta, - rileva RF - il cui contenuto non è mai stato divulgato”.

Secondo la forza d'opposizione, “l’obiettivo era chiaro”, ovvero – spiega - “screditare il governo precedente e magari utilizzare il maglio della giustizia per impaurire o annientare gli avversari”. RF stigmatizza poi lo spreco di milioni di euro di infrastrutture tecnologiche acquistate da ZTE, sequestrate – ricorda - e lasciate da anni a marcire in un piazzale. Nei costi – conclude - ci mettiamo anche la liquidazione di Netco e gli oneri negativi per l’Azienda derivanti dall’operazione, oltre al gap tecnologico che la Repubblica ha patito dal 2019 a oggi”. "Chi pagherà - chiede infine Rf - per tutto questo?"

