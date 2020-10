Rf sulle misure del Governo: "Ok alle aperture, ma fase tragica se i controlli non funzioneranno"

Repubblica Futura commenta la conferenza stampa in cui il Governo ha annunciato il prossimo decreto con nuove misure. Il partito ricorda gli "annunci in pompa magna dell'estate scorsa" su San Marino Covid-free, con l'eliminazione degli "elementi di prudenza comportamentale". Nessuna obiezione, prosegue Rf, sulla decisione di lasciare aperte le attività, ma "tutto questo vale se i controlli funzioneranno davvero". La forza politica si dice disponibile al confronto sul da farsi. Ma "se i controlli non funzioneranno - prevede - temiamo si possa ripiombare in una fase tragica per il Paese".





