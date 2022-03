RF, tre misure per arginare gli effetti del caro energia e del caro benzina su imprese e famiglie

Repubblica Futura interviene con una nota per sottolineare la necessità di interventi da parte del Governo per far fronte agli effetti del caro energia e del caro benzina su imprese e famiglie. La forza di minoranza torna su tre misure, che aveva già proposto. La prima è la creazione di un fondo da circa 10 milioni di euro, da finanziare destinando correttamente le risorse provenienti dal debito pubblico per sgravi, sussidi o sconti. RF propone poi la possibilità per le imprese di utilizzare lo strumento della “detassazione degli utili reinvestiti” per destinarli alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Ultima azione: incremento dello “sconto Smac” destinato a chi fa rifornimento in Repubblica, dagli attuali 15 centesimi al litro ad almeno 30 centesimi. Repubblica Futura spiega come “nel medio termine, è assolutamente fondamentale perseguire politiche di autonomia energetica, sia incentivando ulteriormente la produzione interna da fonti rinnovabili sia diventando soci o partner di iniziative al di fuori dalla Repubblica che mirino all’obiettivo di produrre energia senza sfruttare combustibili fossili”.