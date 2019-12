RF: “Un Governo costruito su un inganno ai cittadini”

Repubblica Futura impegnata nell'analisi del voto dell'8 dicembre, rilancia una azione di opposizione “vigile, responsabile, dentro e fuori il Consiglio, ascoltando la gente”. Non risparmia un giudizio sulla maggioranza e sul governo che sta nascendo, con parole severe sia verso gli ex alleati di Libera, sia verso Rete. “Sprofondati indietro di 10 anni – dicono Sara Conti, Nicola Renzi e Andrea Zafferani - a quando le scelte venivano fatte nelle segrete stanze di via delle Scalette, senza alcuna garanzia di stabilità e coesione e con la voglia di mettere le mani nei gangli della vita istituzionale del Paese. Un governo – dicono - che nasce sulla base di un inganno ai cittadini”, imputando alla DC di aver applicato la cosiddetta “politica del doppio forno”.

Nel video l'intervista a Andrea Zafferani