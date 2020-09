GIUSTIZIA RF: "Uno stato di cose intollerabile, in grado di arrecare danni pesantissimi al Paese"

“La situazione in cui versa il Paese è ormai di una gravità assoluta”: così Repubblica Futura con riferimento – spiega - soprattutto “agli atti compiuti da Governo e maggioranza nel campo della giustizia”. Un richiamo quindi all'ultimo scambio di lettere tra il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa e il Segretario agli Esteri: RF lamenta la volontà di tenere le opposizioni all'oscuro della missiva ricevuta da Strasburgo, dal momento che Beccari non ne ha dato comunicazione nemmeno alla Commissione Esteri riunita due giorni fa, e si chiede poi se la Reggenza, il resto del Governo e il Presidente della Commissione Giustizia, Zeppa siano stati informati: in caso affermativo “sarebbe ancora più grave poiché – sottolineano - tutti hanno concorso alla decisione di tirare dritto con il Consiglio Giudiziario Plenario”.

Per RF “uno stato di cose intollerabile, in grado di arrecare danni pesantissimi al Paese, che nei prossimi giorni attende una valutazione da parte del GRECO e del Moneyval. Ciò rappresenta la totale inadeguatezza del Governo o, peggio, - concludono - la volontà di portare a termine il proprio piano di “fare terra da ceci in Tribunale” ad ogni costo”.



